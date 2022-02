Laboratoria Przyszłości. Premier: Szkoła musi być przygodą, ale musi być też miejscem, gdzie szlifujemy te nasze diamenty

Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwiedzili szkolną pracownię robotyki w Nowej Sarzynie, do której został zakupiony sprzęt w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań.

- Wiemy doskonale, że do słabej szkoły, dzieci i młodzież nie bardzo lubią chodzić. Ale do szkoły, która w ciekawy sposób pokazuje wiedzę, szkoły, która jest nowoczesna, to nie trzeba ich nawet budzić rano. Bo same biegną z radością - mówił premier podczas konferencji prasowej. - Chcielibyśmy, żeby szkoła była dla dzieci przyjazna, ale też żeby dla młodych ludzi była przygodą. Aby tak się stało potrzebne jest dobre wyposażenie. Dlatego dziękuję panu ministrowi i pani dyrektor za projekt Laboratoria Przyszłości - dodawał.