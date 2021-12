La Palma: Wulkan Cumbre Vieja zakończył erupcję. Zostawił straty oceniane na setki mln euro

Wulkan Cumbre Vieja na wyspie La Palma przestał być wreszcie aktywny. Zostawił po sobie wiele zniszczeń, konieczna będzie między innymi korekta map, bo wyciekająca z krateru lawa zmieniła powierzchnię wyspy.

Od 19 wrześnie wulkan wyrzucał ogromne ilości lawy oraz trujące związki, które trafiały do atmosfery. Zniszczył ponad trzy tysiące domów, około siedem tysięcy ludzi zmusił do opuszczenia swoich domów. Wstępne straty wywołane przez żywioł ocenia się na około 850 milionów euro.

Choć Cumbre Vieja przestał być aktywy w połowie grudnia, to jednak dopiero teraz naukowcy potwierdzili ten fakt i hiszpańskie władze właśnie to oficjalnie potwierdziły. Na szczęście przez cały czas jego aktywności nie było żadnych ofiar erupcji. Oceniono, że była to jedna z najbardziej kosztownych katastrof naturalnych w historii Hiszpanii.

Przez cały czas hiszpańscy badacze monitorowali stężenie toksycznych związków znajdujących się w atmosferze. Niekiedy przekraczały ona dopuszczalny poziom i wtedy proszono mieszkańców wiele razy o pozostawanie w domach, były również zakazy zbliżania się do w pobliże wulkanu.