La Palma: Czy erupcja wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich wywoła mega tsunami, które uderzy w USA? [NA ŻYWO] [ZDJĘCIA]

Czy erupcja wulkanu poprzedzona tysiącami trzęsień ziemi na hiszpańskiej wyspie La Palma, wywoła mega tsunami, które uderzy we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych? Takie obawy pojawiły się po wybuchu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich?

Wybuch Cumbre Vieja wymusił już ewakuację ponad pięciu tysięcy osób z okolicznych wiosek, poziom zagrożenia na La Palma podniesiono do czerwonego, najwyższego, zaś 35 tys. mieszkańców Tazacorte, El Paso, Fuencaliente, Mazo i Los Llanos de Aridane postawiono w stan pogotowia. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja na La Palmie, jednej z hiszpańskich Wysp Kanaryjskich.

Skąd zagrożenie mega tsunami? Otóż po zbadaniu skutków poprzednich erupcji Cumbre Vieja w 1971 i 1949 roku, niektórzy badacze uznali, że jeśli runie od 150 do 500 kilometrów sześciennych skał do morza, to może wywołać potężne, liczące od 10 do ponad 20 metrów fale tsunami, które mogłyby dotrzeć do wschodniego wybrzeża USA.