La Palma: chcą przy pomocy drona uratować trzy psy uwięzione niedaleko czynnego wulkanu Cumbre Vieja [WIDEO]

Na razie dostarczano pożywienie czworonogom przy pomocy drona, ale do tej pory nikt nie podejmował się takiego przedsięwzięcia. Jaime Pereira, dyrektor firmy Aerocamaras, operatora dronów, mówi, że wyśle 50-kilogramowy dron wyposażony w sieć. Do niej operator będzie musiał zwabić pieski, jeden po drugim, i przetransportować je w bezpieczne miejsce około pół kilometra od płynącej lawy.

To pierwszy raz, gdy zwierzę jest ratowane za pomocą drona i po raz pierwszy musi zostać schwytane w sieć – tłumaczył Pereira Reuterowi. – To ostatnia szansa dla psów, idziemy po nie.

Operator będzie miał tylko cztery minuty na zwabienie psów do sieci i kolejne cztery minuty, by zabrać je z zagrożonej strefy. - To, czego nie chcemy, to wyczerpania się baterii podczas lotu nad lawą – dodaje Pereira. Ostatecznie powodzenie misji zależy od tego, jak psy zareagują na maszynę - mówi Pereira. Od tygodni jedzą bardzo mało. Mogą przestraszyć się drona. Oby tak się nie stało…