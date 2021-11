Kyle Rittenhouse uniewinniony od zarzutów zabójstwa dwóch osób i ranienia trzeciej. Sprawa Rittenhouse'a rozgrzewa USA. O co chodzi?

Kyle Rittenhouse od początku twierdził, że działał w samoobronie. Chłopak został oskarżony o zabicie dwóch mężczyzn i zranienie trzeciego podczas zamieszek na ulicach Kenosha w stanie Wisconsin do których doszło w sierpniu 2020 r.

Piątkowy werdykt, który nastąpił po głośnym procesie, podzielił Stany Zjednoczone, i wywołał protesty w niektórych miastach. Politycy, w tym prezydent USA Joe Biden, a także rodziny ofiar wezwali do powściągliwości, choć w pierwszych odruchach sam Biden przyznał, że był „zły i zaniepokojony” werdyktem, ale „sędziowie przysięgli zdecydowali” i należy to uszanować.

Do wywołania większych rozruchów był tylko krok. - Wzywam wszystkich do pokojowego wyrażania swoich poglądów, zgodnie z rządami prawa - powiedział prezydent Biden, co mogło znacząco wpłynąć łagodząco na przebieg demonstracji w Stanach Zjednoczonych.

- To, czego teraz potrzebujemy, to sprawiedliwość, a nie więcej przemocy - napisał w oświadczeniu prawnik rodziny Gaige’a Grosskreutza, ranionego przez Rittenhouse'a feralnego dnia w 2020 r.