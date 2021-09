Kwestia polexitu tematem numer jeden walki politycznej. PiS znalazł się w trudnej sytuacji

- PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja to wiem, mi się to nie wydaje - mówił lider PO. Dodał, że już wiele lat temu był świadkiem i uczestnikiem rozmów, podczas których w środowisku PiS wyraźnie dawało się wyczuć niechęć do UE.

- Unia w każdym wymiarze przeszkadza Kaczyńskiemu i PiS-owi. To, co ich powstrzymuje, to wyłącznie to, że 80 procent Polaków jest przeciwko (wyjściu z UE - red.) – przekonywał lider PO. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość w sprawie UE chce jednak Polakom „namieszać w głowach” i stąd po antyunijnych deklaracjach nagle się z nich wycofuje i deklaruje poparcie dla Unii.

- Kłamią tak jak z uchwałami o nepotyzmie - powiedział Tusk.