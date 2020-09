Kwarantanna w godnych warunkach. To prawdziwe wyzwanie dla samorządów

Wyzwaniu sprostali samorządowcy ze Śląska. To właśnie w ich województwie, od lipca, działa pierwszy w Polsce ośrodek, którego celem jest przeciwdziałanie chorobie Covid-19. Obiekt w Porąbce, którego właścicielem jest prywatny inwestor, może przyjąć jednorazowo 25 osób. Korzystają z niego podopieczni śląskich domów opieki społecznej. Założeniem projektu, określnym jako „czasowe miejsce pobytu”, jest kwarantanna osób, które właśnie opuściły szpital i potencjalnie mogą być zarażone koronawirusem.

Ośrodek powstał z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach przy współpracy podmiotu leczniczego Atma Rescuers i Mariana Okręglickiego, developera, który zgodził się udostępnić budynek na potrzeby projektu.

- Zadanie prowadzenia miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców DPS, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który zleca finansuje i nadzoruje te działania może być dobrym przykładem dla innych. Wszystko, co robimy dla drugiego człowieka jest godne naśladowania – mówi Grzegorz Szetyński, wicestarosta Bielski, odpowiedzialny w zarządzie powiatu za pomoc społeczną.

– Nasza umowa jest podpisana do końca roku – tłumaczy Marian Okręglicki, właściciel budynku w Porąbce, który podobną inwestycje realizuje w podwarszawskich Babicach. – Niewykluczone, jeśli projekt będzie kontynuowany, to przedłużymy umowę o kolejne miesiące, szczególnie że epidemia koronawirusa nie odpuszcza. Izolacja, i zachowanie reżimu sanitarnego w walce z epidemią jest kluczowa, ale nie jest to nic przyjemnego, dlatego postanowiłem przekazać swój budynek z całym zapleczem, z myślą o tym, żeby mieszkańcy nie wspominali pobytu jako traumy, ale najmilej jak się da.

Pensjonariusze mają do dyspozycji komfortowe pokoje wyposażone w TV i własne łazienki. Obiekt jest zamknięty, w pełnym reżimie sanitarnym, a personel wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Wymazy na obecność wirusa są wykonywane na miejscu i przekazywane do akredytowanych laboratoriów. Całe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”.

- Bez pomocy developera ciężko byłoby znaleźć i zaadoptować odpowiedni budynek spełniający wszystkie normy potrzebne do realizacji zadania – dodaje Andrzej Dziędziel koordynator ds. medycznych Atma Rescuers.