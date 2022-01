Kwarantanna skrócona do siedmiu dni. Wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, wyjaśnił dlaczego

W mijającym tygodniu premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli m.in. bezpłatne testy antygenowe w aptekach pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do lekarzy dla zakażonych osób powyżej 60. roku życia i rozbudowę bazy łóżkowej. Osoby powyżej 60. roku życia, lekarz POZ ma zbadać w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia.

– Osoby powyżej 60. roku życia, które będą miały dodatni wynik testu to dodatkowe obciążenie dla lekarzy POZ, ale jeśli spojrzymy na dzisiejszy wynik – zmarło 25 osób to 100 proc. z nich było powyżej 60 roku życia – wskazał w Polsat News wiceminister Kraska.

– Śmiem twierdzić, że jeżeli (te osoby) miałyby szybszy kontakt z lekarzem POZ, lekarz osobiście zbadałby je, być może szybciej trafiłyby do szpitala i być może walki z koronawirusem by nie przegrały – dodał. Zaznaczył, że pacjent będzie mógł dotrzeć do przychodni lub skorzystać z pomocy w domu. – Główny cel, jaki nam przyświeca, jest taki, by osób, które przegrywają walkę z koronawirusem było jak najmniej – podkreślił.