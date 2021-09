„Kuriozalna sytuacja w Gdańsku”. Kacper Płażyński z PiS zwraca się do szefa CBA

Władze Gdańska ogłosiły we wtorek, że kończą współpracę z Saur Neptun Gdańsk (SNG), która od 30 lat dostarczała mieszkańcom wodę i odbierała ścieki. Miasto chce kupić udziały w tej firmie i przekształcić ją w nową spółkę miejską. Całość transakcji ma zamknąć się w kwocie 45 mln złotych. Po wykupieniu 51 proc. akcji należących do strony francuskiej miasto stanie się jedynym właścicielem spółki. Za 15 miesięcy infrastruktura i tak znalazłaby się w rękach Gdańska, bo kończy się 30–letnia umowa na dzierżawę.

W rozmowie z polskatimes.pl sprawę zrelacjonował Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – W Gdańsku doszło do jakiejś zaskakującej sytuacji, a wręcz – moim zdaniem – kuriozalnej – mówi. Polityk poinformował, że we wtorek prezydent Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że po trwającej 30 lat umowie dzierżawy miejskiej infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej, zdecydowała się wykupić 51 proc. udziałów od Francuzów w spółce, która właśnie tym dzierżawcą była. – To jest o tyle zaskakujące, że ta infrastruktura dzierżawiona wraca we władanie miasta Gdańska za 15 miesięcy, a tylko umowa dzierżawy zawarta w dziwnych czasach transformacji ustrojowej 30 lat temu, w 1992 roku, co było – oczywiście – ogromnym błędem i przez 30 lat służyło temu, żeby Francuzi po prostu czerpali ogromne zyski z operowania tym systemem w Gdańsku – dodał.