Kurdowie kontra dżihadyści. Bitwa o więzienie w Syrii

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) to koalicja różnych zbrojnych oddziałów kontrolująca dużą część północno-wschodniej Syrii. SDF są zdominowane przez miejscowych Kurdów z milicji pod nazwą YPG. To właśnie te oddziały próbują zdusić bunt w więzieniu w mieście al-Hasaka. W czwartek, po wysadzeniu w powietrze bramy więzienia przy użyciu samochodu-pułapki, część więźniów zdołała przedostać się do pobliskiej dzielnicy Ghweiran. Tylko część z nich udało się wyłapać.

Od kilku dni SDF zacieśniają pierścień oblężenia wokół więzienia. W walkach zginęło już w sumie ponad 100 osób. Po sobotnich nalotach lotnictwa amerykańskiego sytuacja częściowo zmieniła się na korzyść Kurdów - zaznacza Reuters. Pentagon potwierdził oficjalnie, że przeprowadzono punktowe ataki z powietrza w pobliżu zrewoltowanego więzienia. Według SDF za atakiem na więzienie w al-Hasace stały „uśpione komórki Państwa Islamskiego, które przeniknęły w okolice więzienia”.