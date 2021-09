Kupujesz opony na zimę? To musisz wiedzieć. "Etykiety zawierają cenne informacje, ale są tylko jednym z wielu źródeł wiedzy" [GALERIA]

Jeśli chcemy kupić nowe ogumienie samochodowe, powinniśmy skupić się nie tylko na specyfikacji pojazdu. Pytanie jakie powinniśmy więc sobie postawić to: jakie opony są najlepsze dla mnie i mojego auta? Zastanówmy się, ile kilometrów pokonujemy w ciągu roku, po jakich trasach się poruszamy. Czy jest to jazda miejska, autostradowa, a może w jakichś cięższych warunkach? Po trzecie, zwróćmy uwagę na to, w jakim stylu się przemieszczamy – dynamicznie czy spokojnie. Te wszystkie cechy będą miały wpływ na wybór opon.Kupowanie ogumienia samochodowego jest łatwe, jeśli przestrzega się kilku ważnych zasad.

123RF