„Kumulacja”, czyli powrót do Teatru Kamienica

Nie tylko śmiech Jesienią roku 2019 napisałem, że Kamienica wciąż się zmienia. Owszem jako teatr prywatny nadal celuje w komedie. Ale niekoniecznie farsy, raczej te bardziej ambitne, dotykające życiowych pytań. „Blef” Andrew Payne’ a, o relacjach wewnątrz korporacji, był taki. Także „Zacznijmy to jeszcze raz” Aleksandry Wolf, sztuka o rozterkach męskich wieku średniego opowiadanych z kozetki psychoanalityka. To ostatnie przyrządził na dwie osoby Tomasz Sapryk.

Z tym większą radością poszedłem do Emiliana Kamińskiego na spektakl „Kumulacja, czyli pieniądze to nie wszystko”. Napisała to Francuzka z polskimi korzeniami Flavia Coste. Ba, przyjechała do Warszawy na premierę. Przyrządził niezawodny Tomasz Sapryk, czujący przez skórę rytmy komedii. Z powodu tej premiery zdecydowałem się spóźnić na imprezę wszechczasów, czyli urodziny Roberta Mazurka.

Co zrobić z pieniędzmi?

Kameralna historia na cztery osoby, tym razem nie przenoszona w polskie realia, dotyka fundamentalnego pytania. Co byście zrobili, gdybyście wygrali furę pieniędzy? Odpowiedź młodego bohatera granego przez Michała Meyera wydaje się mało prawdopodobna i aż nieludzka. Debatowaliśmy o tym po spektaklu z przyjaciółmi.