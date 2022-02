Kulisy sprawy Ordo Iuris. Czy skandal obyczajowy zaszkodzi instytucji?

W ostatnim czasie kilkunastu członków opuściło Ordo Iuris. Wśród nich m. in. Tymoteusz Zych, były już wiceprezes organizacji. Kilka dni temu Salon24.pl informował, że "powodów odejść z Ordo Iuris było kilka, ale nie mówi się o najważniejszym". "W organizacji doszło do skandalu obyczajowego, który uderza w konserwatywne wartości Instytutu" – napisano. Źródła portalu twierdzą, że we wrześniu ubiegłego roku w siedzibie organizacji doszło do szarpaniny. "Do siedziby wpadł wściekły mąż, który dowiedział się o romansie swojej żony" – pisał Salon24.pl.