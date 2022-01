Kulesza znów rozmawiał z… Nawałką. Kto tak naprawdę jest opcją rezerwową w procesie wyboru selekcjonera?

Po jednodniowych faworytach do objęcia kadry, Fabio Cannavaro i Marcelu Kollerze, teraz nasze media mocno rozgrywają kandydaturę Andrija Szewczenki. Osobliwie, dodając przy nazwisku Ukraińca zastrzeżenie „jeśli mu uda się rozwiązać kontrakt w Genui”. Tak, jakby źródła, które podsunęły kandydaturę byłego znakomitego napastnika od początku nie wierzyły, że zatrudnienie tego zdobywcy Złotej Piłki jest w ogóle możliwe…

Czy Jan Urban jest tylko wymysłem… wiceprezesa Kuli?

Przyglądając się całej tej medialnej zawierusze, trudno, czy wręcz nie sposób oprzeć się wrażeniu, że PR-owcy, którzy wraz z Kuleszą przyszli do PZPN, od 26 grudnia – gdy Sousa złożył rezygnację – zwyczajnie bawią się mediami. Cannavaro i Koller to były przecież medialne wygłupy, nikt nigdy poważnie nie rozważał zatrudnienia Włocha i/lub Szwajcara w reprezentacji Polski. Tymczasem przed weekendem gruchnęła wiadomość, że Kulesza leci do Turcji spotkać się z Janem Urbanem. Przy okazji od dawna zaplanowanego spotkania z sędziami. Trener Górnika stanowczo zdementował doniesienia o spotkaniu, ale ferment i niepewność pozostały. W zaproponowanej przez PZPN grze pozorów dementi też może być przecież lipne… Tym bardziej, że kandydaturę szkoleniowca KSG ma mocno lansować wiceprezes ds. finansowych związku, Henryk Kula.