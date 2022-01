Kukiz wściekły na TVN. Nie rozmawia z dziennikarzami stacji

Po tym, jak lider Kukiz'15 zagłosował w lipcu za ustawą medialną, przestał dostawać zaproszenia do stacji TVN. Telewizja opublikowała wiele materiałów oczerniających polityka, a pod jego adresem padały mocne słowa.

We wtorek w Sejmie dziennikarze byli świadkami tego, jak Paweł Kukiz odwzajemnia się TVN-owi za to, w jaki sposób traktuje się go na antenach stacji.

Grupa reporterów różnych stacji chciała porozmawiać z politykiem, jednak ten nagle odszedł z miejsca wywiadu. Okazało się, że wśród zebranych dostrzegł pracowników TVN. Wyborcza.pl opublikowała nagranie z tamtego zdarzenia.

– Dopóki nie zostaną widzowie TVN24 przeproszeni przez stację za wszystkie kłamstwa, skierowane na mnie ataki i sugestie, że coś wziąłem lub się sprzedałem, nie będę rozmawiał – zaznaczył Kukiz.

– Chodźmy tutaj lub gdziekolwiek, TVN-u niech nie będzie i możemy rozmawiać – dodał.