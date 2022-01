Kukiz ujawnił, co z komisją ws. Pegasusa. W tle przejście do Koalicji Polskiej

Paweł Kukiz na antenie Radia Plus zapowiedział, że zamierza złożyć wniosek o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021. Nie zdradził jednak, kiedy to się stanie, ponieważ o terminie zdecyduje "dogadanie się opozycji". Polityk chciałby, aby w składzie komisji znalazło się pięciu reprezentantów PiS-u i tyle samo osób z opozycji.

Kukiz chce też być przewodniczącym tej komisji, choć obecne przepisy na to nie pozwalają. Żeby objąć tę funkcję Kukiz'15 musiałoby mieć przedstawiciela w Konwencie Seniorów. Takie zasady poseł określił jako: "partyjne i niedemokratyczne".

Polityk zaproponował, że wobec wymogów prawnych, przedstawiciel Kukiz'15 mógłby znaleźć się w Konwencie Seniorów "na zasadzie pewnego porozumienia kół". - Wtedy nie ma żadnej przeszkody, żebym wszedł w skład tej komisji jako kandydat tego porozumienia - stwierdził.