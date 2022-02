Kukiz pracy w komisji ds. Pegasusa: Nie chcę, ale muszę. O komisji senackiej: "to nie jest żadna komisja!"

- Powiem panu, dlaczego nie chcę być w tej komisji. Raz, że ona czasowo absorbuje w sposób nieprawdopodobny, druga sprawa jest też taka, że może dotykać materii niekoniecznie bezpiecznych. Nie należę do osób tchórzliwych, ale też nikt nie chce chyba na siłę wchodzić w jakieś klimaty, które mogą się okazać no nie do końca bezpieczne - tłumaczył Paweł Kukiz w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

- Nie chcę i nie chciałem być w tej komisji. Pójdę klasykiem: ale muszę - stwierdził polityk. - No teraz już oczywiście widzę, jak media będą cytować, porównywać do Wałęsy - dodał.

- Jedna rzecz jest pewna, nie może być przewagi w komisji ani Platformy, ani PiS-u, z prostej przyczyny. Dlatego że komisja ma objąć swoim zasięgiem okres rządów i Platformy, i PiS-u. To jest jedna podstawowa sprawa, nie powinien być przewodniczącym tej komisji w związku z tym żaden człowiek, który w jakiś sposób jest powiązany z tymi partiami pomagdalenkowymi, czyli albo z Platformą, albo z Prawem i Sprawiedliwością - ocenił lider Kukiz'15.