Kukiz o poparciu Lidii Staroń na RPO: Głosowania personalne są objęte naszą umową

- Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński, to jest przedmiotem umowy- powiedział we wtorek w "Gościu Wydarzeń" Paweł Kukiz. Przyznał jednocześnie, że "do tej pory w ogóle nie brałem udziału w głosowaniu na RPO". - Podobnie jak Lidia Staroń, uważam, że powinien on być wybierany bezpośrednio przez obywateli- wyjaśnił.