Kukiz o poparciu Lidii Staroń na RPO: Głosowania personalne są objęte naszą umową. Teraz zgodę musi wyrazić Senat

- Poparłem kandydaturę Lidię Staroń na RPO, bo prosił mnie o to prezes PiS Jarosław Kaczyński, a głosowania personalne są objęte naszą umową - powiedział we wtorek w Polsat News Paweł Kukiz. Z kolei Jan Libicki przyznał, że ma wątpliwości, czy postulaty Kukiza zostaną zrealizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Senat na środowym posiedzeniu nie zajmie się wyborem RPO.

Trzech z czterech posłów z klubu Kukiza głosowało z Prawem i Sprawiedliwość na RPO. Te głosy w połączeniu z głosami posłów Konfederacji umożliwiły zrekompensowanie braku głosów Porozumienia. - To nie koalicja, to porozumienie między dwoma podmiotami partyjnymi, jednym bardzo dużym, a drugim maleńkim- tłumaczył we wtorek w w "Gościu Wydarzeń" Paweł Kukiz. - Przyszedłem po to, żeby sprowadzić Polskę z połowicznie demokratycznego do demokratycznego państwa- tłumaczył - Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński, to jest przedmiotem umowy- powiedział we wtorek w "Gościu Wydarzeń" Paweł Kukiz. Przyznał jednocześnie, że "do tej pory w ogóle nie brał udziału w głosowaniu na RPO". - Podobnie jak Lidia Staroń, uważam, że powinien on być wybierany bezpośrednio przez obywateli- wyjaśnił. Ponadto przyznał, że pamięta Lidię Staroń z czasów, kiedy walczyła z "mafiami spółdzielczymi". Natomiast fakt, że Staroń czynnym politykiem, potraktował jako "drobiazgi".

Kukiz przyznał także, że zgodnie z umową z prawem i Sprawiedliwość, będzie popierał wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego w głosowaniu za jego odwołaniem. - Nie ma obecnie bardziej przewidywalnego polityka niż ja- zadeklarował i dodał, że umówił się z PiS na głosowanie w sprawach personalnych, np. w sprawie Lidii Staroń, i z tego się wywiązał. - Umówiłem się też na głosowanie w sprawach Polskiego Ładu, ale rozmawialiśmy również z panem prezesem, że wszystkie pozostałe sprawy będą wcześniej przedyskutowane i tyle. Albo mnie przekonają, albo nie- tłumaczył. Senat na środowym posiedzeniu nie zajmie się wyborem RPO Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapytany podczas środowego briefingu o to, kiedy Senat zajmie się wyborem RPO, wyjaśnił, że w środę odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów, podczas którego członkowie poprosili o czas na refleksję. - Drugie posiedzenie odbędzie się jutro rano o godz. 9.00 i wtedy Konwent Seniorów podejmie ostateczną decyzję - poinformował i dodał, że rozpatrywanych jest kilka wariantów.

- Jeden, aby przegłosować to w piątek, drugi, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 30 czerwca, trzeci, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie w okolicach 14 lipca- wyjaśnił i zapowiedział, że jutro zapadnie ostateczna decyzja. "Mam wątpliwości, czy postulaty Kukiza zostaną zrealizowane przez PiS" Senator klubu PSL-Koalicja Polska Jan Filip Libicki przyznał z kolei w środę w RMF FM, że ma wątpliwości, czy postulaty Kukiza zostaną zrealizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie oznajmił, że w sprawie głosowania na Lidię Staroń będzie "kierował się rekomendacją klubu PLS- Koalicji Polskiej". - Swoim zdaniem kierowałem się przy wyborze pana posła Wróblewskiego. Tam się kierowałem swoim zdaniem, tutaj będę się kierował zdaniem PSL- zapowiedział. Dopytywany dlaczego jego zdaniem Lidia Staroń nie nadaje się na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, Libicki przyznał, że jest to "kwestia natury politycznej". - Polityczny układ był taki, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na szefa IPN, to opozycja ma swojego kandydata na RPO - nie zostało to uszanowane - stwierdził Libicki.

Przyznał także, że Staroń nie jest prawnikiem, a inżynierem budownictwa i to jego zdaniem stanowi "poważny problem". Z kolei zapytany o to czy w związku z tym Karol Nawrocki, wybrany przez Sejm na prezesa IPN, może liczy na poparcie Senatu, Libicki przyznał, że spotka się z Nawrockim, "porozmawia i również weźmie pod uwagę zdanie PSL". - Po wczorajszym wyborze pani senator Staroń, moim zdaniem szanse na akceptację pana Nawrockiego na prezesa IPN w Senacie, przynajmniej z mojej strony - drastycznie spadły- poinformował. "Dla skrajnej prawicy rzecznik idealny to rzecznik nieobecny" - "Wychodzi na to, że Lidia Staroń jako kandydatka na RPO urzekła Konfederatów tym, że... nie przyszła na ich debatę kandydatów na RPO. Cóż, w sumie bez zaskoczenia - dla skrajnej prawicy rzecznik idealny to rzecznik nieobecny" - skomentowała we wtorek na Twitterze Agnieszka Dziemianowicz- Bąk, posłanka Lewicy.

- Wczorajszy wynik głosowania, jest wynikiem działania posłów koła Kukiz'15 i decyzji posłów Konfederacji. Konfederacja co prawda zagłosowała na wszystkie możliwe sposoby, ale jej zachowanie spowodowało, że senator Lidia Staroń zdobyła większość - skomentowała w środę rano w "Graffiti" w Polsat News Dziemianowicz- Bąk.

Jak wyjaśniała, "głosowanie pokazało dwie rzeczy". - Jeżeli ktokolwiek snuł wizje rządu technicznego z Kukizem i Konfederacją, to mam nadzieję, że raz na zawsze włoży te wizje między bajki. Po drugie pokazuje, że Zjednoczona Prawica nie jest już monolitem- oceniła. - To nie jest ta dobrze naoliwiona maszyna, która dojedzie do każdego celu, który sobie obierze- dodała. Porównała obóz Zjednoczonej Prawicy do "rdzewiejącego składaka", który "jeszcze jedzie, ale trzeba w nim wymieniać jakieś części i dokręcać jakąś śrubę". Z kolei odnosząc się do samej kandydatury Staroń, Dziemianowicz- Bąk, podobnie jak senator Libicki, wskazała na brak wiedzy i doświadczenia prawniczego. - Rzecznik Praw Obywatelskich to musi być osoba niezależna- tłumaczyła. - Pani Lidia Staroń jest de facto częścią obozu władzy, nie jest osobą niezależną. Jest po prostu kolejną nominantką partyjną PiS- podsumowała.

Sejm powołał Lidię Staroń na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich We wtorek posłowie już po raz piąty wybierali nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po godz. 16.30 odbyło się w Sejmie głosowanie nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 231 posłów zagłosowało za kandydaturą Lidii Staroń, którą forsował PiS. Wspólny kandydat opozycji prof. Marcin Wiącek uzyskał 222 głosy poparcia. Tym samym kandydatka partii rządzącej wybrana została nowym RPO. Teraz decyzję parlamentarzystów będzie musiał zatwierdzi także Senat.

Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz ogłosili szczegóły współpracy - Porozumienie zakłada, iż my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15 (...), a nasi koledzy będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który jest dziś w polskim parlamencie, trwał - przekazał w poniedziałek Jarosław Kaczyński na wspólnym wystąpieniu z Paweł Kukizem, dotyczącym umowy programowej między ugrupowaniami.

Dodał, że wparcie ze strony Kukiz’15 jest dla PiS bardzo ważne. - Z punktu widzenia po prostu arytmetyki parlamentarnej, ale jest także bardzo ważne, bo oznacza pewne rozszerzenie spektrum politycznego, także poglądów. Tutaj chodzi mi o poglądy obywateli, do których możemy dotrzeć, których możemy przekonywać. Tutaj bardzo liczymy na współpracę, no bo sprawność Pawła Kukiza w tych sprawach, tym przekonywaniu, mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła – stwierdził prezes PiS.

