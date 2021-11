Kukiz o atakach na Straż Graniczną i żołnierzy. "Za takie określenia powinna być kara"

Kukiz był pytany o ataki na polskich funkcjonariuszy strzegących polskich granic z TVP Info.

- Za takie określenia jak mordercy skierowane do Straży Granicznej, do naszych służb, powinna być kara, bez względu na to, czy takie słowa wygłasza celebryta czy pan pod budką z piwem. Co do tego nie mam wątpliwości - powiedział.

- To są ludzie, którzy chronią granic Polski i Unii Europejskiej. Należy im się przede wszystkim szacunek i wyrazy wdzięczności, a nie tego typu inwektywy - podkreślił.

W podobnym tonie wypowiedział się aktor Sebastian Fabijański.

"Sory, musiałem. Dlaczego to piszę? Bo już dawno nie chodzi o tych ludzi na granicy! Znaleźliśmy sobie kolejny pretekst do walki z obozem rządzącym. Przestańmy, bo to nas (ponoć artystów) upokarza i robi z nas ujadające jorki, które szczekają, »broniąc« swoich drogich willi. Wyłączając kontekst polityczny, mogłoby się okazać, że 3/4 tych postów/komentarzy/wypowiedzi by nigdy nie powstało" - napisał.