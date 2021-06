Kukiz: Jeżeli będą realizowane moje postulaty, będę głosował tak, jak sobie Prawo i Sprawiedliwość zażyczy

NOWE Podwójne rabaty PS PLUS w czerwcu. Skorzystaj z wyjątkowych ofert na PS4 i PS5

Podwójne rabaty PS PLUS to organizowany przez Sony event, dzięki któremu gracze mogą zakupić największe hity na konsole PlayStation w o wiele niższych cenach, niż ma to miejsce zazwyczaj podczas zwykłych promocji. Warunek jest jeden - należy posiadać abonament PS PLUS, który pozwala na skorzystanie z dodatkowej promocji. Zobacz gry przecenione z okazji wydarzenia "Podwójne rabaty" w PS Plus.