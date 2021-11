„Kuchnia Hogwartu” Rity Mock-Pike oczaruje fanów Harry’ego Pottera. Sprawdź przepisy na 36 karaluchów i czekoladowe żaby

Od lat młodzi ludzie z całego świata, ale również wielu dorosłych, z wypiekami na twarzy śledzi perypetie Harry'ego Pottera i jego przyjaciół ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Jeżeli choć przez chwilę marzyliście, aby posmakować dań serwowanych w magicznej stołówce, to teraz jest ku temu znakomita okazja. W „Kuchni Hogwartu. 80 przepisów dla miłośników książek o Harrym Potterze” zawarto wiele charakterystycznych, ciekawych potraw. Warto zaznaczyć, że jest to nieoficjalna książka kucharska inspirowana serią o czarodzieju.

Kuchnia Hogwartu – przepisy nie tylko na Halloween

Następnie przechodzimy do przepisów podawanych zimą. Właśnie w tym czasie Hogwart nabiera niesamowitego klimatu. Podczas Bożego Narodzenia uczniowie mogą zasiąść do wyjątkowej uczty. Przy suto zastawionych stołach zajadają się pieczonym indykiem z sosem żurawinowym, kiełbaskami wieprzowymi (chipolatas) i angielskimi racuchami (crumpets). Na deser warto spróbować puddingu bożonarodzeniowego, sosu kajmakowego, a to wszystko popić bezalkoholowym eggnogiem (słodki napój na bazie surowych żółtek jaj kurzych i mleka z dodatkiem wanilii, cynamonu, miodu oraz świeżo startej gałki muszkatołowej). Kusząco wyglądający placek świąteczny z sowiej poczty sprawi, że zjecie go do ostatniego okruszka.