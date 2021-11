Kuba Wojewódzki na Instagramie pozuje sam i z gwiazdami. Zobacz najnowsze zdjęcia

Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz muzyczny, radiowy i telewizyjny, showman oraz osobowość medialna. Zyskał bardzo dużą popularność dzięki programowi telewizyjnemu "Idol", w którym był jednym z jurorów. Prowadzi swój autorski talk-show Kuba Wojewódzki, do którego zaprasza znane osoby i celebrytów. Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie publikuje chwile ze swojego życia, szybkie samochody i wizyty we własnej restauracji.