Kuba Przygoński gotowy na Baja Poland: Jazda na oczach polskich kibiców i wśród biało-czerwonych flag to rzecz wyjątkowa

Jubileuszowa, dziesiąta edycja polskiego rajdu będzie zarazem najdłuższą w historii – zawodnicy będą mieli do pokonania ponad 500 kilometrów. W tegorocznych zawodach weźmie udział aż 190 zawodników z 18 krajów w 113 pojazdach. Na starcie nie mogło zabraknąć Kuby Przygońskiego – kierowca ORLEN Team jest liderem Pucharu Świata FIA i chce zrobić kolejny krok na drodze po wymarzone trofeum.

- To bardzo ważny rajd, tym bardziej, że jedyny w Pucharze Świata rozgrywany w Polsce. Jazda na oczach polskich kibiców i wśród biało-czerwonych flag to rzecz wyjątkowa. Teren do ścigania jest bardzo dobry, piaskowy, co pozwala jechać szybko, nawet 200 km/h, a sama trasa jest świetnie przygotowana i wymagająca. Prowadzimy w klasyfikacji generalnej, więc będziemy musieli wybierać, czy ryzykować, by wygrać, czy nieco kalkulować, pewnie dojechać do mety i zgromadzić kolejne cenne punkty w Pucharze Świata – zastanawiał się Przygoński.