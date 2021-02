Kuba: Komuniści chcą ratować ledwo dyszącą gospodarkę i mają pozwolić na swobodę działania małym prywatnym firmom

500 plus i emerytury trzeba przeliczyć o okres prenatalny MEMY "Poczęciny" zmieniają stan rzeczy. Wyrok TK namiesza w świadczeniach?

Publikacja uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku może namieszać w takich świadczeniach, jak 500 plus czy emerytura, a także prawie karnym. Poseł Lewicy Marek Rutka zawnioskował do ZUS o wypłacenie wyrównania zaległych pieniędzy dla swojej córki za czas, w którym przebywała od momentu poczęcia w łonie matki. Całą sytuację na swój sposób komentują internauci. Obejrzyj najlepsze memy w galerii zdjęć.