Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska dla Disneya czyli „Liczy się tylko to” w filmie „Co w duszy gra” ("Soul"). Film już wkrótce w kinach

Ośrodek "dla bestii" w Gostyninie przestaje przyjmować pacjentów. Co stanie się z uwalnianymi z więzień niebezpiecznymi przestępcami?

Nie ma już szans na przyjęcie kogokolwiek do tzw. ośrodka dla bestii w Gostyninie, gdzie m.in. trafił po opuszczeniu więzienia seryjny morderca Mariusz Trynkiewicz. Jak poinformował Onet, placówka przestaje przyjmować kolejnych zaburzonych przestępców ze względu na narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Co dalej? "Może dojść do sytuacji, gdy osoba, która powinna być izolowana, zrobi komuś krzywdę na wolności"- napisał w piśmie do resortu sprawiedliwości wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.