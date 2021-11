"Ktoś to musi powiedzieć, bo cała moja strona się boi". Anna Maria Żukowska ostro o "Babci Kasi"

W miniony czwartek ulicami Warszawy po raz 12. przeszedł Marsz Niepodległości. Był on jednym z najbezpieczniejszych i najspokojniejszych w całej swojej historii. Podczas wydarzenia, w którym - według danych organizatora - wzięło udział ponad 150 tys. osób nie doszło do żadnego poważnego incydentu.

Nie oznacza to jednak, że nie doszło do żadnych interwencji. W dniu Marszu media informowały o działaniach policji wobec Katarzyny Augustyniak, znanej jako „Babcia Kasia”. To prowokatorka pojawiająca się regularnie na antyrządowych protestach. Z informacji przekazanej przez policję wynika, że kobieta nie tylko wstrzymywała ruch tramwajów, ale również była agresywna wobec funkcjonariuszy. Miała ich atakować fizycznie, pluć na nich i obrzucać wulgaryzmami.

Działania policji wobec „Babci Kasi” opisał już w czwartek Onet. W stanowczy sposób artykuł tego serwisu skomentowała w sobotę Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Dla wielu zwolenników opozycji jej opinia może być zaskakująca.