Które zabawki Fisher Price będzie można znaleźć na promocjach z okazji Black Friday 2021? Przegląd najlepszy okazji

Historia Fisher Price rozpoczyna się w 1930 roku, kiedy Herm Fisher z Irvingiem Price’em i Helen Schelle stworzyli pierwsze zabawki w postaci pary kaczek. W późniejszym czasie firma zaczęła produkować także akcesoria dla dzieci, która są niezbędne od pierwszych dni życia. Firma Fisher Price mieści się na wsi East Aurora w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszym przesłaniem marki Fisher Price jest tworzenie zabawek, aby wywołać radość i szczęście u dzieci oraz utrzymanie wysokiej jakości produktu w stosunku do jego ceny. Fisher Price ma na swoim koncie ogromną ilość kultowych zabawek i pozostałych produktów dla dzieci, między innymi huśtawki, foteliki podwyższające, wózki, wanny i nocniki.

Marka Fisher Price tworzy zabawki i akcesoria, które są przeznaczone dla dzieci od kilku miesięcy do 3 lat. Marka przede wszystkim stawia na produkty, które będą przynosić radość najmłodszym. Ponadto wykonane są z wysokiej jakości materiałów w stosunku do ceny. Popularne serie zabawek Fisher Price to:

Tomek i Przyjaciele to zabawki z motywem z popularnej bajki o tym samym tytule. Opowiada ona o przygodach lokomotywy o imieniu Tomek i jego przyjaciół. Zabawki Fisher Price z tej serii zawierają zestawy torów kolejowych, lokomotyw i innych pociągów. Są to zabawki idealne dla młodych fanów ten znanej bajki.

Linkimals to seria zabawek interaktywnych, które będą wspierać dziecko w nauce poprzez zabawę. Są to kolorowe zwierzątka z wbudowanymi światełkami i muzyką. Mogą pomagać najmłodszym w poznaniu cyfr, liter oraz różnorodnych kształtów.

Ucz się i śmiej to zabawki interaktywne Fisher Price, które przypominają przedmioty codziennego użytku. Są kolorowe, radosne i będą świetnym wsparciem dla najmłodszych w poznawaniu otaczającego ich świata.

Little People to seria zabawek Fisher Price, która opiera się na figurkach ludzi i zwierząt. Zestawy mogą zawierać różnorodne elementy pasujące do danego miejsca, na przykład farma, cukiernia, pokój dziecięcy czy garaż.

