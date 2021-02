Które siłownie w Warszawie są otwarte? Pomimo obostrzeń działalność wznowiła m.in. sieć Total Fitness

Bunt branży fitness

W poniedziałek, 1 lutego 2021 r., większość siłownii klubów fitness w Polsce wznowiła swoją działalność. Wszystko bez względu na obostrzenia i sprzeciw rządu. Tym samym VetoBranżyFitness dołączyło do ogólnopolskiej akcji otwieraMY. Akcje koordynuje Polska Federacja Fitness. - Rząd pozostaje na Swoim stanowisku, co było do przewidzenia. Jako branża my również w większości przypadków nie zmieniamy zdania i stanowiska, oraz #otwieraMY nasz sektor od 01.02.2021. - informuje Polska Federacja Fitness. Również siłownie działające na terenie Warszawy otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców.