Którą kurtkę zimową plus size wybrać? Przegląd modnych okryć wierzchnich damskich i męskich dla puszystych

Kurtki zimowe plus size damskie - który model wybrać?

Płaszcze damskie dla puszystych występują w wielu różnych fasonach, które można dopasować do określonego stylu oraz okazji. Może to być:

budrysówka

kożuch

kurtka zimowa wełniana

Budrysówka damska plus size charakteryzuje się oryginalnym zapięciem na drewniane lub plastikowe kołki, które wyróżniają ten rodzaj okrycia wierzchniego. Najczęściej posiada także kaptur, który świetnie sprawdza się podczas wietrznej pogody. Jest to wygodna kurtka zimowa dla puszystych, która dobrze grzeje podczas mroźnych dni.

Kożuch damski plus size pojawia się w trendach od kilku sezonów i zawsze wraca w lekko zmodyfikowanej wersji. Jest to świetna propozycja dla kobiet, które cenią sobie wygodę i chcą czuć się komfortowo podczas mroźnych dni. Damski kożuch dla puszystych będzie doskonale pasować do modnych jeansów i botków na niskim obcasie.