Kto zmarł w 2020 roku? Oni odeszli od nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy: artyści, sportowcy, aktorzy, muzycy, politycy...

Początek listopada to czas, kiedy tradycyjnie wspominamy tych, którzy odeszli. 1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych, następnego dnia przypada Dzień Zaduszny. W poprzednich latach w ciągu tych dwóch dni Polacy tłumnie odwiedzali cmentarze, by zapalić znicze na grobach bliskich, a także osób publicznych, które podziwiali za życia.

Tegoroczne obchody Wszystkich Świętych będą wyglądały inaczej. Od dawna słychać było apele, by w tym roku zaplanować wizyty na cmentarzach na inny dzień niż 1 listopada. Wszystko po to, by uniknąć tłumów i dać wszystkim odwiedzającym groby bliskich możliwość zachowania dystansu społecznego. Ostatecznie rząd zdecydował się zamknąć cmentarze we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.