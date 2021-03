Kto według Polaków powinien zostać premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Sondaż

Według najnowszego badania Instytutu Pollster dla „SE” to obecny szef rządu Mateusz Morawiecki powinien pełnić urząd premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wskazało go 56 procent Polaków i jest to zdecydowanie najlepszy wynik w sondażu.

Drugie miejsce zajmuje wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wskazało go 17 procent pytanych. Jest to różnica 39 punktów procentowych w porównaniu do wyniku Mateusza Morawieckiego.

Trzecie miejsce remisem zajęli była premier Beata Szydło oraz wicepremier i szef partii Porozumienie Jarosław Gowin, których wskazało 10 procent Polaków. Natomiast lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro wskazało 3 procent badanych.

Po 2 proc. przypadło prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi oraz europosłowi Joachimowi Brudzińskiemu.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 3–4 marca 2021 roku na próbie 1033 dorosłych Polaków.