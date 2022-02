Kto straci stanowisko w rządzie? Trwa zebranie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości

Radio RMF FM ustaliło nieoficjalnie, że stanowiska stracą minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski.

Tuż przed spotkaniem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że "konsekwencje muszą być poważne", zapewnił jednak, że pozycja premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczna. – Wszystko zobaczymy. Z pewnością pan premier jest osobą pewną na tym stanowisku, no co najmniej do wyborów – powiedział polityk.