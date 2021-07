Kto pomylił jakoś z jakością i z jakiego powodu rozszerzenie ekstraklasy jest szkodliwe dla polskiego futbolu? [KOMENTARZ]

Miało być pięknie jak nigdy, wyszło prześnie jak zwykle ostatnio. Z pierwszej kolejki sezonu 2021/22 kibice zapamiętają przede wszystkim nieporadność Adama Hlouska, w spotkaniu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza ze Stalą Mielec. Doświadczony Czech, znany z w Polsce z gry w Legii i świetnie znający nasze realia, po wybiegnięciu - skądinąd świetnym - na czystą pozycję, totalnie zgłupiał. Zamiast kończyć bramkową akcję strzałem, po 40-metrowym rajdzie nagle, niespodziewanie i w sposób zupełnie niezrozumiały zagrał do partnera znajdującego się na pozycji spalonej...

Do takich sytuacji nie powinno dochodzić nawet w Centralnej Lidze Juniorów. W sumie to trenerowi Mariuszowi Lewandowskiemu można tylko współczuć. Miał przecież prawo liczyć, że pozyskał jakość. Tymczasem Hlouskowi pomyliły się słowa, zagrał co najwyżej jakoś, i w ogóle nie pomyślał. Po prawdzie, po wygłupie pod bramką Stali jest winien kolegom a także szkoleniowcowi dwa punkty. I przepadłe premie za wygraną…