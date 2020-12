Kto może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Zaskakujący sondaż

Jarosław Kaczyński ma super maseczkę na Covid MEMY Sensacyjne zdjęcie prezesa PiS wyznacza nowy trend?

Zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w super maseczce zabezpieczającej przed koronawirusem i COVIDem, którym pochwalił się premier Węgier Victor Orban w mediach społecznościowych stało się hitem internetu. Uwagę przykuwa to, w jaki sposób prezes PiS założył maseczkę. Kaczyński uczynił to tak, że maseczka zakrywa mu nie tylko usta i nos, lecz również prawie oczy. Nie umknęło to uwadze opinii publicznej i internautów - "ciemność, widzę ciemność" - brzmią memy. Najlepsze z nich zobaczysz w galerii.