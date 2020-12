KSP: Zatrzymano podejrzanych o zabójstwo starszego małżeństwa z Warszawy OPRAC.: Leszek Rudziński

KSP: Zatrzymano podejrzanych o zabójstwo starszego małżeństwa z Warszawy fot. adrian kuzmiuk / kurier poranny / polska press

Policjanci wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji rozwiązali sprawę zabójstwa, do jakiego doszło w lutym tego roku w jednym z mieszkań na warszawskim Grochowie. Zginęło wówczas starsze małżeństwo w wieku 84 i 85 lat. Funkcjonariusze zatrzymali osiem osób, w tym zleceniodawcę i dwóch podejrzanych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Pozostałe osoby, po przedstawieniu zarzutów, zostały objęte policyjnym dozorem.