Księżna Meghan już szykuje się do startu w 2024 w wyborach prezydenckich USA, mówią jej bliscy

Osoba ta mówi, że rozmowy Meghan z przedstawicielami Demokratów mają na celu budowę przyszłej kampanii wyborczej i pozyskiwanie funduszy. Gdyby Meghan dotarła do Białego Domu, byłaby pierwszą kobietą-prezydentem tego kraju. Podczas ubiegłorocznych wyborów w USA Harry i Meghan przypuścili lekko zawoalowany atak na Donalda Trumpa, wzywając wyborców do odrzucenia mowy nienawiści, co rzecznik pary określił jako „wezwanie do przyzwoitości”. Sam Trump oświadczył, że nie jest fanem 39-letniej Meghan.

Księżna ponoć z nadzieją patrzy już na rok 2024, gdy prezydent Joe Biden będzie miał 82 lata i nie wiadomo, czy zechce kandydować na drugą kadencję. Gdyby do-tarła do Białego Domu, byłaby pierwszą kobietą prezydentem USA, co nie udało się wcześniej Hillary Clinton.

Poszłaby śladami prezydenta Ronalda Reagana, który też był aktorem przez cztery dekady, nim trafił do polityki. Podczas kampanii 2020 księżna zwróciła się do partii When All Women Vote Couch, organizacji współzałożonej przez Michelle Obamę, która zachęcała ludzi do udziału w wyborach.