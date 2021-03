Księżna Meghan chce wystartować w wyborach prezydenckich w USA? Tak twierdzą jej bliscy

Zachęcana wzrostem popularności oraz sympatii w USA po głośnym wywiadzie dla Oprah Winfrey, żona księcia Harry'ego Meghan szykuje się do startu w przyszłych wyborach prezydenckich w Ameryce. Tak przynajmniej twierdzą jej bliscy.

Czy żona księcia Harry’ego Meghan Markle przygotowuje się już do kandydowania na prezydenta Stanów Zjednoczonych? Księżnę Sussex zachęciła do takiego kroku popularność i sympatia, jaką zyskała po głośnym wywiadzie udzielonym Oprah Wnifrey. Chce rozpocząć karierę polityczną i nawiązuje już kontakty z amerykańskimi Demokratami. Tak twierdzi wysoki rangą przedstawiciel brytyjskiej Partii Pracy, silnie powiązany z Waszyngtonem.

Osoba ta mówi, że rozmowy Meghan z przedstawicielami Demokratów mają na celu budowę przyszłej kampanii wyborczej i pozyskiwanie funduszy. Gdyby Meghan dotarła do Białego Domu, byłaby pierwszą kobietą-prezydentem tego kraju. Podczas ubiegłorocznych wyborów w USA Harry i Meghan przypuścili lekko zawoalowany atak na Donalda Trumpa, wzywając wyborców do odrzucenia mowy nienawiści, co rzecznik pary określił jako „wezwanie do przyzwoitości”. Sam Trump oświadczył, że nie jest fanem 39-letniej Meghan.

Pałac Buckingham zdystansował się od tych uwag, pisząc, że książę nie jest członkiem rodziny królewskiej” , a uwagi wygłaszał we własnym imieniu. W niedawnym wywiadzie dla Vanity Fair jedna z przyjaciółek księżnej powiedziała, że jednym z powodów, dla których nie zrezygnowała ona z amerykańskiego obywatelstwa, gdy wyszła za mąż za Harry’ego, było pozostawienie sobie furtki, dającej możliwość angażowania się w politykę amerykańską.

Eksperci z USA mówią, że gdyby Meghan chciała piastować urząd publiczny w Stanach, musiałaby zrzec się swojego tytułu książęcego, w przeciwnym razie byłoby to sprzeczne z przysięgą wierności daną USA. Księżna ponoć z nadzieją patrzy już na rok 2024, gdy prezydent Joe Biden będzie miał 82 lata i nie wiadomo, czy zechce kandydować na drugą kadencję. Gdyby dotarła do Białego Domu, byłaby pierwszą kobietą prezydentem USA, co nie udało się wcześniej Hillary Clinton.

Poszłaby śladami prezydenta Ronalda Reagana, który też był aktorem przez cztery dekady, nim trafił do polityki. Podczas kampanii 2020 księżna zwróciła się do partii When All Women Vote Couch, organizacji współzałożonej przez Michelle Obamę, która zachęcała ludzi do udziału w wyborach. Przyjaciele Meghan już wcześniej zachęcali ją, by spełniła swoje ambicje polityczne jako „ucieleśnienie amerykańskiego snu”. Za Meghan już stoją spore pieniądze. 36-letni książę Harry ma odziedziczyć kolejne miliony po tragicznie zmarłej matce, kiedy skończy 40 lat. On i książę William otrzymali pierwszą transzę z majątku ich matki po ukończeniu 21 lat.

W wywiadzie dla Oprah Harry mówił: Nie narzekamy. Nasze życie jest teraz wspaniałe. Mamy piękny dom. Ten „piękny dom” to posiadłość z dziewięcioma sypialniami w urokliwym miasteczku kalifornijskim Montecito, kupiona za 15 milionów dolarów. Jeden z miejscowych agentów nieruchomości powiedział, że jest ona teraz warta trzy razy więcej niż zapłacili Harry i Meghan.

Zdaniem The Times, majątek tej pary szacuje się na 150 mln dolarów.

