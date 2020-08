Książki dla dzieci i młodzieży. Nowości wydawnicze

„Wszyscy się liczą” to wyszukiwanka – książka z pojedynczymi zdaniami i setkami postaci – to rodzic tworzy wraz z dzieckiem opowieść, ogranicza ich tylko wyobraźnia. Książka może być pierwszym podręcznikiem do matematyki, dziecko może dzięki niej zrozumieć, jak ogromna i różnorodna jest Ziemia i jej mieszkańcy – ludzie.

„Ooodjazd!” to z kolei pop-up, czyli trójwymiarowa podróż koleją dla najmłodszych. Piękne, szczegółowe obrazki zainteresują każdego malucha.

„Ruby Redfort. Spójrz mi w oczy”, to historia dla starszych dzieci, idealna na długie jesienne wieczory. Tytułowa Ruby Redfort ma trzynaście lat i... jest genialna. W podstawówce stworzyła kod, którego nie potrafili złamać nawet profesorowie Uniwersytetu Harvarda, z przyjacielem porozumiewa się szyfrem, a na francuskim z nudów czyta rosyjskie powieści w oryginale. Nigdy się nie poddaje i potrafi dochować tajemnicy. A teraz będzie miała sporo do ukrycia...