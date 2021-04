Książę Harry jest już w Londynie. W sobotę pójdzie z bratem Williamem za trumną księcia Filipa

Przylot Harry'ego na pogrzeb dziadka może oznaczać chęć poprawy jego relacji z rodziną królewską.

Książę Harry przyleciał z Los Angeles do Wielkiej Brytanii na pogrzeb dziadka, księcia Filipa. U jego boku zabraknie jednak małżonki, która jest w ciąży. Meghan chciała dołączyć do męża, ale lekarz odraził jej podróż. To pierwsza wizyta Harry’ego w Wielkiej Brytanii od czasu porzucenia królewskich obowiązków i głośnego wywiadu, jakiego udzielił z Meghan Oprah Winfrey.

Książę był widziany, jak opuszczał swoją kalifornijską rezydencję w czarnym Cadillaku Escalade. Potem wsiadł na pokład samolotu i po 10 godzinach był w Londynie. Ochrona zabrała go Range Roverem do Pałacu Kensington. Zostanie poddany kwarantannie w Nottingham Cottage, gdyż jego oficjalny dom, Frogmore Cottage na terenie zamku Windsor, został przekazany księżniczce Eugenie i Jackowi Brooksbankowi. Harry opuści kwarantannę po pięciu, a nie po 10 dniach, jeśli przedstawi negatywny wynik testu na koronawirusa.

Na czas pogrzebu rodzina królewska zarządziła rozejm z Harry’m i jego żoną po ich głośnym wywiadzie, w którym oskarżali członków monarszej rodziny o rasizm. Było to w czasie gdy książę Filip przebywał w szpitalu. Harry był ostatnio na zdjęciu z Filipem w maju 2019 roku, gdy pozowali z małym Archiem w Pałacu Buckingham. To pierwszy powrót Harry'ego do Wielkiej Brytanii od marca 2020 roku i pierwsza okazja do ponownego spotkania się ze swoim bratem, księciem Williamem.

Uroczysty pogrzeb księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia. Rozpocznie go o godzinie 15:00 ogólnokrajowa minuta ciszy. Ciało zmarłego zostanie przewiezione specjalnie zmodyfikowanym Land Roverem, w projektowanie którego zaangażował się osobiście książę Filip. Tylko 30 osób, w tym dzieci księcia, wnuki i inni bliscy członkowie rodziny, wezmą udział w jego pogrzebie. Konieczne będą maseczki ochronne oraz zachowanie odpowiedniego dystansu, ze względu na ograniczenia wprowadzone z powodu Covid-19. Harry będzie szedł za trumną wraz ze swoim bratem księciem Williamem i resztą rodziny na sobotnim pogrzebie w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Nie będzie miał jednak na sobie munduru wojskowego, bo odebrano mu oficjalne honorowe tytuły. Będzie w garniturze.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy relacje Harry'ego i Williama przybrały w ostatnim czasie wręcz lodowaty charakter, choć wcześniej byli oni bardzo ze sobą związani. Rozmawiali co prawda ze sobą telefonicznie tuż po głośnym wywiadzie udzielonym Oprah, ale przyjaciele pary z Los Angeles mówili, że ta rozmowa „nie była produktywna”.

Podczas wspomnianego wywiadu Harry zasugerował zakończenie jego rzekomego rozłamu z bratem. - Kocham Williama, on jest moim bratem. Przeszliśmy razem przez piekło, mamy wspólne doświadczenia, ale szliśmy różnymi drogami - mówił. Książę Karol złożył emocjonalny hołd swojemu zmarłemu ojcu, mówiąc: „Mój drogi tata był bardzo wyjątkową osobą” i miał też powiedzieć, że jest bardzo szczęśliwy, że jego synowie połączą się ponownie po miesiącach napięć.

Harry będzie szedł za trumną obok brata Williama i taty Karola. Osoba pozostająca w bliskich kontaktach z rodziną królewska mówi, że książę Karol będzie bardzo szczęśliwy, widząc swojego syna. Książę nie może się doczekać spotkania z nim. Biograf Harry'ego i Meghan, Omid Scobie, powiedział: Jeśli jest coś, co wiemy, to to, że Harry był niesamowicie blisko Filipa. To dla niego bardzo trudny czas. Scobie dodał, że 36-letni Harry otrzymał wiadomość o śmierci dziadku w tym samym czasie, co reszta rodziny królewskiej.

Penny Junor, która opisuje rodzinę królewską mówi, iż ma nadzieję, że jeśli ze śmierci księcia może wyjść coś dobrego, to zjednoczenie rodziny. - To wspaniała okazja. Ale bez wątpienia będzie w tym wszystkim dużo bólu. Jestem pewna, że królowa ucieszy się, widząc Harry’ego, ponieważ jest przede wszystkim jej wnukiem - powiedziała.

Junor wspomniała też, że William i Harry mieli w przeszłości bardzo bliskie relacje i teraz zacznie się poprawa stosunków między nimi. - Będą leczyć pęknięcie. Muszą za sobą tęsknić. Jestem pewna, że naprawdę pragną powrotu do punktu wyjścia - dodała.

