Książę Harry i jego żona Meghan podpisali umowę z Netflix. Zarobią na produkcji filmowej setki milionów dolarów

Guru public relations PR Jonathan Shalit mówi, że Harry i Meghan zarobią od 49 do 99 milionów dolarów. Powiedział on The Sun: To oszałamiająca umowa. Nigdy wcześniej hollywoodzkie studio nie dotarło do brytyjskiej rodziny królewskiej - to historyczne.

Meghan i Harry zatrudnią producentów cieni do wykonania pracy, ale ich nazwiska związane z Netflixem to złoty pył, dodał.

Shalit z InterTalent Rights twierdzi, że Harry i jego żona mogą dostać premie, które zwiększyłyby ich dochody do 239 milionów dolarów.

Umowa przewiduje, że będą produkować treści dla 193 milionów subskrybentów Netflix. Para może pojawić się przed kamerą w filmach dokumentalnych, ale była gwiazda kina, Meghan, nie planuje powrotu do aktorstwa.

Ekspert królewski, Ingrid Seward, dla Daily Mail: To dowodzi, że to nie jest to, co możesz zrobić, ale to, kim jesteś.

-Wyobrażam sobie, że książę Karol odczuje ulgę, bo znikną z jego listy płac, a brytyjska opinia publiczna odczuje ulgę, ponieważ mogą spłacić to, co są winni we Frogmore Cottage. Chodzi o ich dom, wyremontowany kosztem milionów funtów.