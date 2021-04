Książę Filip zaplanował swój pogrzeb. Jego ostatnie życzenia to Land Rover o napędzie hybrydowym i trumna z... wełny

Zdany z poczucia humoru i ogromnego dystansu do siebie książę Filip pomyślał o wielu detalach swojego pogrzebu. Nie mogło zabraknąć jego ukochanej marki samochodu, Land Rover, rzecz jasna, o napędzie hybrydowym.

W typowo beztroski dla siebie sposób książę Filip zwracał się do królowej, gdy omawiali szczegóły jego pogrzebu: Po prostu wsadź mnie do Land Rovera i zawieź do Windsoru.

W sobotę jego życzenie spełni się. Specjalnie zmodyfikowana wersja hybrydowego Land Rover, Defender 130 Gun Bus, w którego projektowaniu brał udział kilka lat temu sam książę Filip, zabierze trumnę z jego ciałem w ostatnią podróż.. Będzie to

W 1948 roku król Jerzy VI, ojciec królowej Elżbiety II, dostał w prezencie setny wyprodukowany pojazd tego typu i od tego czasu rodzina królewska jest w nich zakochana. Je-remy Clarkson nazwał nawet kiedyś Land Rovera „motoryzacyjnym księciem Filipem”. Pogrzeb ograniczy się tylko do zamku Windsor i z uwagi na obowiązujące ograniczenia pandemiczne weźmie w nim udział tylko 30 osób. Ośmiominutowa procesja rozpocznie się przy wejściu do zamku Windsor, a zakończy w pobliskiej kaplicy św. Jerzego. Tam, o godzinie 15:00 zostanie ogłoszona minuta ciszy w Wielkiej Brytanii, zwiastująca nabożeństwo.

Tylko najbliższa rodzina

W uroczystej ceremonii uczestniczyć będzie Elżbieta II, jej dzieci i wnuki. Już wiadomo, że pojawi się też „wyklęty” wnuk królowej, książę Harry. Po niedawnym głośnym wywiadzie, jakiego udzielił z żoną Meghan Oprah Winfrey jego relacje z dworem królewskim są wręcz z lodowate. Nawet z ukochanym bratem Williamem. A jeśli o Harry’ego chodzi, to nie będzie u jego boku Meghan, choć bardzo chciała przylecieć do Londynu z Kalifornii, ale ponieważ jest w ciąży, lekarze odradzili jej męczącą podróż. Prawdopodobniej pierwszymi nazwiskami na krótkiej liście będą Jej Wysokość, książę Karol i książę William – zajmują wysokie miejsca w kolejce do tronu. Oczekuje się, że będą też inne dzieci księcia Filipa: księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward. Następni mogliby być partnerzy wyższych rodów, którzy pojawiają się na większości oficjalnych wydarzeń. Są to Camilla, księżna Kornwalii, Kate, księżna Cambridge, mąż księżnej królewskiej wiceadmirał Timothy Laurence i Sophie, hrabina Wessex.

Być może królowa zaprosi również swoich kuzynów i ich małżonków: księżniczkę Aleksandrę, księcia i księżną Gloucester, księcia i księżną Kentu oraz księcia i księżniczkę Michała Kentu, którzy przez lata oferowali wsparcie i służbę. Królowa jest też blisko z dziećmi swojej zmarłej siostry księżniczki Małgorzaty - jej siostrzeńca hrabiego Snowdon i siostrzenicy Lady Sarah Chatto - i prawdopodobnie będzie chciała, aby pojawiły się na pogrzebie.

Natomiast prawnuki królowej i Filipa - Savannah i Isla Phillips; książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis of Cambridge; Mia, Lena i Lucas Tindall; Archie Mo-untbatten-Windsor; i August Brooksbank - prawdopodobnie zostaną uznani za zbyt młodych, by uczestniczyć w transmitowanym przez telewizję obchodach, ponieważ wszyscy mają do 10 lat. Ośmiominutowa procesja

Książę Harry wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej będzie szedł za trumną z ciałem Filipa, poza królową. Elżbieta II, która uda się bowiem do kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze oddzielnie. Uroczysta procesja potrwa tylko osiem minut.. Uczestnicy pogrzebu zostaną powita-ni przez dziekana Windsoru oraz arcybiskupa Canterbury Ani oni ani tez osiem osób, które będą niosły trumnę nie zostaną wliczane do uczestników pogrzebu. Zamiłowany w ekologii książę Filip wybrał za życia wełnianą, w pełni biodegradowalną trumnę od firmy AW Hainsworth. . Zostanie pochowany w odświętnym mundurze marynarki wojennej. Będzie to płaszcz z długimi pasmami splecionej pozłacanej nici, noszony na prawym ramieniu, spodnie sznurowane złotem; biała koszula z długimi rękawami; czarne skarpetki; czarne buty; białe rękawiczki. A jego trumna będzie udrapowana jego osobistym sztandarem, ozdobiona wieńcem z kwiatów oraz czapką marynarską i mieczem na szczycie.

Po zakończeniu uroczystości trumna zostanie zabrana do miejsca spoczynku większości monarchów pochowanych w kaplicy. Królowa Elżbieta chce też tam spocząć obok księcia, swoich rodziców - króla Jerzego VI i królowej Elżbiety Królowej Matki - oraz siostry, księżniczki Małgorzaty, w maleńkiej kaplicy upamiętniającej Jerzego VI. Kaplica św. Jerzego jest miejscem spoczynku dziesięciu brytyjskich monarchów.

Przesiąknięty historią, gotycki kościół z XV wieku, znaj-dujący się na dolnym dziedzińcu ulubionej rezydencji królowej, był świadkiem wielu królewskich pogrzebów i ślubów. Znajdują się tam miedzy innymi szczątki Edwarda VII, Henryka VI, Edwarda IV i innych władców.

Katafalk Filipa umieszczono na płycie z czarnego marmuru, która jest wejściem do Królewskiego Krypty. Trumna zostanie opuszczona do Królewskiego Krypty i pozostanie tam do śmierci królowej, która wyraziła wolę pochowania jej u bo-ku męża.

Hymn dla ludzi morza

Poza Land Roverem książę Filip poprosił aby podczas jego pogrzebu odegrano „For Those In Peril On The Sea”. Jest to brytyjski hymn tradycyjnie kojarzony z marynarzami, zwłaszcza w morskich siłach zbrojnej. Napisał go w 1860 roku William Whiting inspirując się niebezpieczeństwami morza opisanymi w Psalmie 107. Został spopularyzowany przez Królewską Marynarkę Wojenną i Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku.

Początkowe plany zakładały bardziej uroczysty pogrzeb, gdyż w kaplicy św. Jerzego jest miejsce na prawie tysiąc osób, a lista gości miała obejmować przedstawicieli zagranicznych rodzin królewskich, urzędów państwowych, parlamentu, korpusu dyplomatycznego, służby cywilnej i dyplomatycznej, organizacji charytatywnych, z którymi książę współpracował był oraz jego personel do prac na dworze. Plany tworzono latami, a książę Filip był ironicznie rozbawiony tym, jak wiele zaangażowanych w te prace zmarło przed nim.

Publiczne elementy operacji Forth Bridge zostały porzucone z obawy przed przyciągnięciem tłumów. Rzecznik Pałacu

Buckingham: To wydarzenie będzie znacznie ograniczone. Zgodnie z wytycznymi rządu i środkami ochrony zdrowia nie będzie publicznych procesji, a pogrzeb księcia odbędzie się w całości na terenie zamku Windsor. Pod okiem byłego szefa szpiegów Nad tym wszystkim czuwa Lord Andrew Parker z Minsmere, były brytyjski oficer wywiadu, który pełnił funkcję dyrektora generalnego w MI5, czyli był szefem wszystkich brytyjskich szpiegów. 1 kwietnia tego roku został Lordem Chamberlain of the House, urzędnikiem brytyjskiego dworu królewskiego, który zajmuje się organizacją dworu królewskiego i jego funkcjonowaniem. Miał niewiele czasu, by zapoznać się z przygotowaniami na wypadek śmierci księcia Filipa szczegółami operacji Forth Bridge, która z powodu pandemii uległa jednak poważnym zmianom. To Lord Andrew Parker z Minsmere odpowiada za nadzór nad pogrzebem księcia Edynburga. Jest opisywany jako

„najbezpieczniejsza para rąk w Wielkiej Brytanii”, bo kierował MI5 podczas serii terrorystycznych ataków w 2017 i zatrucia byłego radzieckiego agenta Salisbury Nowiczokiem w 2018 roku.

Będą zmiany zasad w noszeniu maseczek?