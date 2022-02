Książę Andrzej słono zapłacił za ugodę w sprawie wykorzystywania seksualnego Virginii Giuffre. Suma powala

Słono kosztowała brytyjskiego księcia Andrzeja ugoda w sprawie wykorzystywania seksualnego Virginii Giuffre.

Jak podaje brytyjski „ The Mirror” książę musi zapłacić 12 milionów funtów szterlingów, a na polubowne załatwienie sprawy naciskał brytyjski dwór królewski.

Zdaniem tabloidu 2 miliony funtów książę przeznaczy dla organizacji charytatywnej broniącej praw ofiar przemocy seksualnej, 10 mln funtów to pieniądze dla Giuffre.

Elżbieta II i książę Karol wywierając presję na księcia Andrzeja chcieli, by uniknął on „wybuchowego” procesu cywilnego, co ma również powstrzymać skandal powodujący jeszcze większe szkody dla rodziny królewskiej.

Rodzina królewska chciała też doprowadzić do ugody, aby sprawa nie przyćmiła Platynowego Jubileuszu Królowej. Źródła zbliżone do księcia mówią, że nadal twierdzi on, iż jest niewinny i wierzy w powrót do życia publicznego.

61-letni książę Yorku podpisał ugodę z 38-letnią Giuffre, ale nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, jakoby zmuszał ją do seksu trzykrotnie w 2001 roku, gdy miała 17 lat.