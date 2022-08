Krzysztof Szczerski: Ważne, by każdy znał swoje miejsce w szeregu

Mężczyzna największe sukcesy odnosi po pięćdziesiątce - zgodzi się Pan z tym stwierdzeniem?

Tego jeszcze nie wiem, przekonam się za kilka lat. Starsi ludzie powiadają, że po pięćdziesiątce lepiej się je smakuje. Wtedy wiadomo już, co jest prawdziwym sukcesem.

Da radę odnieść prawdziwy sukces przed pięćdziesiątką?

Oczywiście i to w wielu dziedzinach życia. Także w polityce. Proszę zwrócić uwagę, że w polityce wiek, w którym osiąga się duże sukcesy, zdecydowanie się obniża. Andrzej Duda, gdy zaczynał swą kadencję, był najmłodszym prezydentem w Europie. Teraz jest nim 38-letni Emmanuel Macron, za chwilę będziemy pewnie mieli w Austrii 31-letniego kanclerza.

Austriacka Partia Ludowa Sebastiana Kurza to faworyt do zwycięstwa w wyborach 15 października.

A on w ten sposób jeszcze obniży średni wiek liderów krajów europejskich. Jeszcze kilka takich ruchów i Andrzej Duda będzie w środku stawki wiekowej.