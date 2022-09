Krzysztof Rutkowski starł się z Iwoną Pavlović za kulisami programu „Taniec z gwiazdami”. W tle afera zanzibarska Małgorzata Puzyr

Kolejna afera w show biznesie. Iwona Pavlović na celowniku Krzysztofa Rutkowskiego Fot. Grzegorz Gałasiński, Sylwia Dąbrowa

Nie milkną echa po pierwszym odcinku 13. edycji programu „Taniec z gwiazdami. Dancing with the stars”. Występujący w show Polsatu Krzysztof Rutkowski dostał od jurorki Iwony Pavlović najniższą notę. Detektyw w rozmowie z mediami po programie stwierdził, że to złośliwość, wynikająca z tego, iż jego ekipa zajmuje się sprawą Wojtka z Zanzibaru. Pavlović nie pozostała obojętna na te słowa.