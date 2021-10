Krzysztof Krawczyk śpiewa utwór "Włoska miłość" PREMIERA. To pierwsza z niepublikowanych za życia Krzysztofa Krawczyka piosenek [WIDEO]

"Włoska miłość" to piosenka, którą Krzysztof Krawczyk nagrał rok przed swoim odejściem. Utwór, który teraz ma swoją premierę, nawiązuje do klimatu włoskich piosenek z lat 60-tych. Tekst napisał Jacek Cygan, jeden z najsłynniejszych polskich twórców piosenek, autor wielu evergreenów takich jak "Czas nas uczy pogody", "Łatwopalni", "Pokolenie" czy "To nie ja byłam Ewą".

Kompozytorem muzyki jest Marcin Nierubiec, który współpracował z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, jak Maryla Rodowicz, Michał Bajor, Bohdan Łazuka, Izabela Trojanowska, Doda i Urszula. We wrześniu 2021 r. Ania Byrcyn z jego kompozycją "Chowam się" wygrała główną nagrodę im. Anny Jantar w Konkursie Debiutów na 58 KFPP w Opolu.

Dla Krzysztofa Krawczyka Marcin Nierubiec skomponował wcześniej piosenkę "Mijamy" na jego album "Bo marzę i śnię", który uzyskał status podwójnie platynowej płyty. Autorką lyric video jest utalentowana graficzka Anastazja Volynska.