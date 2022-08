Krzysztof Hołowczyc trochę ich miał, kolejny zaprojektował. Zegarek, nie samochód

Polski kierowca rajdowy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych sportowców. Znany jest nie tylko z zamiłowania do sportowej rywalizacji i adrenaliny, ale także z eleganckiego i wyszukanego stylu. Hołowczyc to uosobienie prawdziwego mężczyzny sukcesu. Dżentelmen, który bezpieczeństwo, zaufanie i wierność ideałom stawia na pierwszym miejscu. Pierwsze wspomnienie z zegarkiem Atlantic? Zegarek Taty. Dlatego też sentyment oraz wieloletnia tradycja marki sprawiły, że współpraca Hołka i Atlantic jest bardzo owocna i związana silną więzią emocjonalną.

- 10-letnia współpraca z marką Atlantic to dla mnie niesamowita przygoda. Wiele razem przeszliśmy. Zegarki Atlantic towarzyszyły mi cały czas i nigdy mnie nie zawiodły. Mogłem na nie liczyć nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, choćby w trakcie legendarnego Rajdu Dakar. Prywatnie i zawodowo cenię najlepszą jakość, precyzję i niezawodność, dlatego bez wahania zdecydowałem się na tę współpracę wiele lat temu, wiedząc, że to zaufana i pewna marka. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do stworzenia sygnowanego przeze mnie modelu, wspólnie go projektując. Cieszę się, że razem stworzyliśmy ten wyjątkowy zegarek, który jest symbolem pasji, wytrwałości i sukcesu – mówi Krzysztof Hołowczyc.