Krzysztof Hołowczyc na starcie rajdu Baja Poland. "Jak coś robię, to na maksa" red/bill

Krzysztof Hołowczyc wygrał Baja Poland już pięć razy w karierze. Andrzej Szkocki/Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Choć profesjonalną karierę sportową zakończył w sezonie 2015, to cały czas jest w formie, której może mu pozazdrościć wielu młodszych kolegów. Co roku pokazuje to, robiąc wyjątek i ściągając kask z kołka, by wystartować w Columna Medica Baja Poland. Nic dziwnego, skoro z polską rundą Pucharu Świata FIA łączą go tak piękne wspomnienia, wszak wygrywał w Szczecinie już pięć razy. Krzysztof Hołowczyc. Rekordzista tej imprezy w tym sezonie znowu nie odmówił sobie i kibicom tej przyjemności i już w najbliższy piątek stanie na starcie wraz ze swoim pilotem – Łukaszem Kurzeją.