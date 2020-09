Krzysztof Dobies - były rzecznik WOŚP - ma nową pracę. Będzie dyrektorem w innej fundacji

Krzysztof Dobies swoją przygodę z WOŚP rozpoczął w 1997 roku. O rezygnacji ze stanowiska poinformował niespodziewanie w maju 2020 roku. Zapewnia, że z WOŚP odszedł za porozumieniem stron i w nieustającym szacunku.

Krzysztof Dobies informuje:

Po niezapomnianej, fantastycznej, pełnej przygód podróży z bijącym sercem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - ruszam w dalszą drogę. Świat, który skusił mnie wielką, społeczną wartością, kolorem, a także nadzieją na kolejne wspaniałe emocje związane ze służbą dla drugiego człowieka, to świat Fundacji Avalon – jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z niepełnosprawnościami

O nowym stanowisku Krzysztof Dobies mówi:

Będę starał się wpływać na proces budowania jak najlepszych i najbliższych relacji z beneficjentami, darczyńcami, partnerami czy sympatykami Fundacji. Będę odpowiadał za współpracę z tymi, którzy swoim zaangażowaniem pozwolą Fundacji rozwijać skrzydła i realizować swoją misję z jak największym rozmachem. Dziś wiem, że pracy więc przede mną bardzo dużo. Najważniejsze jednak, że będę we współpracy z fantastycznym zespołem ludzi, budował ideę Fundacji, a także z wiarą do idei tej przekonywał, zapraszając do wspólnej podróży przez Świat Avalonu