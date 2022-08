Krzysztof Brejza: Polityka zagraniczna PiS nie istnieje. Rząd szkodzi interesom Polski

Jest Pan zaskoczony decyzją Prawa i Sprawiedliwości o nowelizacji ustawy o IPN?

Dla mnie prawdziwym szokiem są dwa lata nieudolności w prowadzeniu polityki zagranicznej i tym, że ta ekipa cały czas potyka się o własne nogi. Forsuje w trybie ekspresowym skandaliczną ustawę i tę skandaliczną ustawę dzisiaj, tak nagle wycofuje. To świadczy tylko o jednym - Prawo i Sprawiedliwość to ugrupowanie bez wizji, jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Międzynarodowe relacje w ich wykonaniu budowane są z dykty i papieru. Nie ma żadnej odpowiedzialności za czyny. Polityka zagraniczna służy realizacji interesów narodowych, a PiS notorycznie tym interesom szkodzi.

Pana zdaniem należało wycofać się z tych zapisów?

Nie wiem, czy nawet warto ich chwalić, że się wycofują z tych zapisów, bo to jest obraz nędzy i rozpaczy. Ale to nie dotyczy tylko polityki zagranicznej. Spójrzmy na ministerstwo obrony narodowej - przedwczoraj dowiedzieliśmy się, że kilkadziesiąt starych, sowieckich czołgów T-72 ma wrócić do służby. Jaki to jest paradoks, że MON kupił trzydzieści nowych limuzyn niemieckich BMW 7, BMW X5 i Audi Q7, a jednocześnie żołnierze mają służyć w starych, sowieckich czołgach. Policja, czyli MSWiA - 10 tysięcy wakatów. Przecież to jest jeden wielki garnizon. To jest 10 tysięcy mniej policjantów na polskich ulicach. Ministerstwo Rolnictwa - jeden wielki chaos. W każdym obszarze funkcjonowania państwa, już niezależnie od podziałów politycznych, oni dokonują destrukcji, którą potem, przez wiele lat trzeba będzie naprawiać.